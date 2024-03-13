Ukrayna, 500 bin askeri seferber etmeyi planlıyor Ön saflarda savaşan yüz binlerce Ukraynalı askerin değiştirilmesi planlanıyor. Yorgun askerlerin geri çekilerek dinlendirilmesiyle ilgili hazırlıklar devam ediyor.

ensonhaber.com

Mühimmat sıkıntısı yaşayan Ukrayna, şimdi de orduda insan gücü eksikliğiyle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordunun, 500 bin askerin seferber edilmesini istediğini söylemişti.

Planın hayata geçirilmek üzere olduğu belirtildi. İngiltere merkezli Financial Times, Ukraynalı askerlerin, iki yıldan fazla bir süredir ön saflarda görev yaptığı ve çok az ara verdiğini yazdı.

500 bin askeri orduya alma hazırlıkları

31 Mart'ta parlamento oylamasına sunulacak yeni seferberlik yasası, bu yıl 500 bin kişinin askere alınmasının önünü açacak.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre seferberlik, halihazırda savaş alanında bulunan yaklaşık 330 bin "bitkin" askerin değiştirilmesini kapsıyor.

Bakanlık, geri kalan askerlerin yaralıların yerini alacağını ve savaş alanının durumuna bağlı olarak diğer askeri ihtiyaçları karşılayacağını bildirdi.

İki yıl görev yaptı, 25 gün izin kullanabildi

İlya adındaki Ukraynalı asker, cephede iki yıl boyunca görev yaptığını ve yalnızca 25 gün izin kullanabildiğini söyledi.

"Ara vermeden, rotasyon olmadan iki yıl... Moral düşük ve motivasyonu öldürüyor." diyen asker, "Düzgün bir şekilde dinlenmek için ya rotasyona ya da normal tatillere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Erkeklerin cepheye gitmekten çekinmesinin nedeni

Söz konusu asker, Ukrayna'nın açık uçlu hizmetinin, erkeklerin cepheye gitmekten kaçınmaya çalışmasının nedenleri arasında olduğunu vurguladı.

Diğer taraftan, "İnsanlar gelmezse dinlenemeyiz." diye ekledi.