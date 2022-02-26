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    Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisi vuruldu

    Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 26.02.2022 - 08:03
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    Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisi vuruldu

    Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

    HASAR TESPİTİ İÇİN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOL ALIYOR

    Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

    Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.


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