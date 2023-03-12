Ukrayna, Almanya'yı mühimmat tedarikini hızlandırmaya çağırdı Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'den daha hızlı ve daha çok mühimmat gelmesini beklediklerini söyledi.

Başta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky olmak üzere, Keiv yönetimi, Batı'dan askeri destek isteğini dile getirmeyi sürdürüyor.

Ağır muharebe araçları ve savaş uçağı taleplerinin ardından, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yeni bir açıklama yaptı.

"Mühimmat kıtlığı bir numaralı sorun"

Kuleba, Almanya merkezli Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, mühimmat kıtlığının Rusya'yı geri püskürtmek için "bir numaralı sorun" olduğunu söyledi.

Geçen ay Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman silah üreticilerinin Kiev'e sevkiyata hazır olduklarını belirttiğini anlatan Kuleba, ancak bu konuda hükümetin imza atmasını beklediklerini dile getirdi, "Yani sorun hükümette." dedi.

Almanya'ya çağrı: Daha hızlı sevkiyat istiyoruz

Berlin'e seslenen Kuleba, daha fazla ve daha hızlı şekilde mühimmat almak istediklerini vurguladı.

Kuleba, yaşadıkları ağır kayıplara rağmen Bahmut'u doğudan savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ukraynalı Bakan, Bahmut'u ne kadar çok savunurlarsa, diğer şehirlerin "aynı kaderi" yaşamayacağını sözlerine ekledi.

"Yakın zamanda savaş uçağı beklemiyoruz"

Ukraynalı pilotların eğitilmesinin gerekliliğinden de söz eden Dışişleri Bakanı Kuleba, "Almanya Ukraynalı pilotları eğitecek olsaydı, bu, siyasi angajmanının açık bir mesajı olurdu." diye konuştu.

Öte yandan Kuleba, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya istediği savaş uçaklarını yakın zamanda vermesini beklemediğini de kaydetti.