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    Ukrayna askeri, Rusların zırhlı araç konvoyuna pusu kurdu

    Savaşın 33'üncü gününde Ukrayna ordusu, Rus konvoyunun geçiş yapacağı bölgeye bomba yerleştirdi. Rusların ilerleyişi sırasında patlayan bombalar sonucunda ölü ve yaralı sayısı ise bildirilmedi.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:30
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    Ukrayna askeri, Rusların zırhlı araç konvoyuna pusu kurdu

    Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, aralıksız şekilde devam ediyor.

    Ukrayna ordusu, Ruslara ait zırhlı araç konvoyunu pusuya düşürdü.

    Rus konvoyunun ilerleyişi sırasında, bölgeye yerleştirilen bombalar patlatıldı.

    ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

    Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    33 GÜNDE 17 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İnsansız Hava Aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.

    Ukrayna askeri, Rusların zırhlı araç konvoyuna pusu kurdu VİDEO

    Ukrayna askeri, Rusların zırhlı araç konvoyuna pusu kurdu #1


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