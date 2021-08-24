Ukrayna, bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı

Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkent Kiev'de askeri geçit töreni yapıldı. Törende, Bayraktar TB2 SİHA'nın da olduğu askeri araçlar sergilendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kutlamalar için düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin tarihinin eşsiz olduğunu söyledi. Törene, Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) damga vurdu.

UKRAYNA'DA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Ukrayna bayrağındaki üçlü çatal simgesinin 1000 yıl önceye dayandığını belirten Zelenskiy, 1000 senelik tarihi olan genç bir ülke olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna için canını vermiş kahramanları hatırlamak gerektiğini vurgulayarak herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'LAR SERGİLENDİ

Kutlamalar kapsamında Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi'nde askeri geçit töreni yapıldı.

Ukrayna ordusu askerlerinin yürüyüşünün yanı sıra TB2 SİHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi. Bir SİHA, Kiev üstünde uçarken diğeri de tören alanından geçiş yaptı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna'daki törende ViDEO

UKRAYNA İLE SİHA ANLAŞMASI

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanındaki iş birliğinde en dikkati çeken konuyu, Türk SİHA'ları oluşturuyor. Kiev, Ankara'dan 2019 yılında 6 Bayraktar TB2 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.