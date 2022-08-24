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    Ukrayna Bağımsızlık Günü pozu veren Zelensky'nin gömleği dikkat çekti

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin "vışıvanka" adı verilen zırhlı gömleği dikkatleri üzerine topladı.
    • 24.08.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:41
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    Ukrayna Bağımsızlık Günü pozu veren Zelensky'nin gömleği dikkat çekti

    Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde, Devlet Başkanı Zelensky'nin gömleği gündem yarattı.

    Vladimir Zelensky ile eşi Olena Zelenska, bağımsızlık gününde poz verdi.

    Zelenskiy'nin gömleği dikkat çekti

    Olena Zelenska’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vladimir Zelensky’nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü.

    Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus’ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada viral oldu.

    Ukrayna Bağımsızlık Günü pozu veren Zelensky nin gömleği dikkat çekti #1

    Gömlek işlemesinde zırhlı araç ve tank figürü

    DHA'nın aktarımına göre, gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.

    Ukrayna Bağımsızlık Günü pozu veren Zelensky nin gömleği dikkat çekti #2


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