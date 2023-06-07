Ukrayna: Bahmut yönünde 1100 metre ilerledik

AA

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın Bahmut şehriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, son 24 saatte Bahmut'ta ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Doğunun çatışmaların merkez üssü olmaya devam ettiğini belirten Malyar, şöyle dedi:

Bahmut bölgesinde birliklerimiz savunmadan saldırıya geçti. Son bir günde Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik.

Malyar, Rusların söz konusu yönde savunmaya geçerek mevzilerini tutmaya çalıştığını kaydetti ve ekledi:

Düşman şu anda kendini savunmak için rezervlerini derinliklerden bu bölgeye çekiyor.