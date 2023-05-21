Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusların Bahmut'u ele geçirdiğini doğruladı Moskova'dan Bahmut'la ilgili yapılan açıklamadan sonra Zelensky, "Bahmut kalbimizde" ifadesini kullandı.

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Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın Bahmut kenti, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kontrol altına alındı.

Bahmut'u kuşatmak isteyen Ukrayna kuvvetleri için işler, istendiği gibi gitmedi.

Japonya'daki G7 Zirvesi'nde konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus güçlerinin şehri kontrol ettiğini doğrulayan ifadeler kullandı.

Zelensky doğruladı: Bahmut kalbimizde

Zelensky, şehri kaybettiklerini düşündüklerini belirtti, Rus güçlerinin ağır saldırılarına işaret ederek, "Anlamalısınız ki hiçbir şey yok." dedi.

"Bahmut bugün için kalbimizde." ifadesini kullanan Zelensky, "Bu yerde hiçbir şey yok." diye konuştu.

Zelensky'nin açıklaması, Biden'ın Ukrayna'ya daha fazla cephane, top ve aracı içeren 375 milyon dolarlık yardım paketini duyurmasının ardından geldi.

Ukrayna'daki çatışmaların en kanlısı

Associated Press, "8 ay süren Bahmut savaşı, Ukrayna'daki çatışmaların en uzun ve muhtemelen en kanlısıydı." diye yazdı.

Analistlere göre, Rusya'nın Bahmut'taki zaferinin ardından savaşın gidişatının değişmesi pek olası değil.

Rus kuvvetlerinin, Donetsk bölgesinin Ukrayna'nın kontrolü altında kalan kısmını, birkaç ağır tahkimatlı bölge de dahil olmak üzere, ele geçirmek gibi büyük bir görevle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.