Ukrayna: Baraj saldırısı gıda krizi riski oluşturuyor Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, Ukrayna'nın dünya tahıl üretiminde önemli bir rolü olması sebebiyle Kakhovka Barajı'nın yıkılmasıyla yeni bir gıda krizi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

DHA

Dünya gündeminde Ukrayna-Rusya savaşının payı bahar aylarıyla birlikte artmaya başladı.

Bu kapmsada Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, bombardıman sonucu yıkıldı.

Bu gelişme özellikle Avrupa'da geniş yankı buldu.

Avrupa Birliği'nden gelen ilk açıklamada, baraja saldırının savaş suçu olduğu belirtilirken Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko da bir açıklama yayınladı.

"Barajın vurulması yeni gıda krizi riski oluşturuyor"

Ukraynalı Bakan, yeni bir gıda krizine işaret etti.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Svyrydenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin önde gelen garantörlerinden biridir. Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin yıkılmasının sonuçlarından biri de Ukrayna'nın güneyindeki sulama sistemlerinin yok olmasıdır. Bu da dünyada bir başka gıda krizi tehdidi yaratmaktadır. Gezegen ölçeğindeki bu suçun ikinci sonucu ise Karadeniz'in kuzeyindeki ekosistemlerin yok olmasıdır. Dünya kamuoyunun Rusya'nın anlaşma yapılamayacak bir terörist devlet olduğuna dair daha ne kadar kanıta ihtiyacı var?” dedi.