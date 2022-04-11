Petrol
100.66
-1.65%
Euro
16.06
0.08%
Dolar
14.74
0.00%
Altın
921.14
-0.25%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
626.651
-1.44%
BTXN Coin
31.70
4.13%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C
    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu

    Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulunduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 04:57
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 04:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.

    "Kiev'de bin 222 ceset bulundu"

    Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'da tren garına saldırı VİDEO

    "500'den fazla savaş suçlusu tesdpit edildi"

    Rusya’daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500’den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev de bin 200 den fazla ceset bulundu #1

    Kramatorsk saldırısı

    Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev de bin 200 den fazla ceset bulundu #2

    Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev de bin 200 den fazla ceset bulundu #3

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev de bin 200 den fazla ceset bulundu #4


    İlginizi Çekebilir

    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok
    İç Haber

    Elazığlı gençten 2 gündür haber yok

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı

    Görüş Bildir