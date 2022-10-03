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    Ukrayna, bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden kurtardı

    Rusya karşısında ilerleyişini sürdüren Ukrayna, birçok yeri tekrar geri almayı başardı.
    • 03.10.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:22
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    Ukrayna, bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden kurtardı

    Ukrayna güçleri, Rus ordusunun kontrolündeki noktalarda ilerleyişini sürdürüyor.

    Kiev yönetimi, operasyonlarla ilgili son durumu paylaştı.

    Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkiv bölgesinde de birer yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyuruldu.

    Kontrolün yeniden Ukrayna'ya geçtiği yerler

    Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği belirtildi.

    Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Harkiv bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

    Stratejik öneme sahip Liman'ın geri alınması

    AA'nın haberine göre, Ukrayna ordusu, dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.

    Ukrayna, bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden kurtardı #1


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