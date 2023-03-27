Ukrayna, BMGK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı Ukrayna, Rusya’nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı sonrası Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştirme niyeti 'Putin rejiminin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ve uluslararası güvenlik sistemini baltalayan provokatif bir adımı' olarak nitelendirildi.

Böyle bir niyetin uluslararası toplumu endişelendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Çünkü Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sürdürürken bunları ilan ediyor" ifadesine yer verildi.

Ukrayna'dan BMGK'ye çağrı

Belarus halkına Putin'in nükleer silah konuşlandırma planının gerçekleştirilmesini engelleme çağrısı yapılan açıklamada G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden topraklarında nükleer silah yerleştirilmesini kabul etmesi durumunda bunun yaratacağı sonuçlar konusunda Belarus yönetimini uyarmaları istendi.

Ukrayna'nın 'Kremlin'in nükleer şantajına karşı' Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri dahil olmak üzere İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'dan etkin eylem beklediği aktarılan açıklamada, "Bu amaçla derhal BMGK'nın olağanüstü toplantısının yapılmasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.