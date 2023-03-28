Ukrayna: Challenger 2 tanklarını teslim aldık Savunma Bakanı Reznikov, test sürüşlerini yaptıklarını söyledi. Tankların yakında cephe hatlarına gönderilmesi bekleniyor.

AA

Ukrayna, Rusya ile savaşta Batı'dan istediği ağır muharebe araçlarını teslim almaya başladı.

İngiltere, Challenger 2 tanklarından göndermeye karar vermişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, tankların ülkesine getirildiğini duyurdu.

Tanklar Ukrayna'da

Reznikov, sosyal medya hesabından Batı’nın "tank koalisyonu" çerçevesinde Ukrayna’ya sağlanan tanklara ilişkin açıklama yaptı.

"İngiltere'nin tedarik ettiği Challenger 2 tankları ülkemize yeni geldi." diyen Reznikov, tanklar için İngiltere yönetimine ve halkına teşekkür etti.

Test sürüşleri yapıldı

Bakan Reznikov, tankların test sürüşünün yapıldığını ve yakında bunların savaştaki görevlerine başlayacağını belirtti.

"Rusya, Ukrayna’ya 15 İHA ile saldırdı"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 24 hava, 12 füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Rusların "sivillere yönelik terör" taktiğini uyguladığı ileri sürülen açıklamada, "Dün Donetsk bölgesinin Slovyansk şehrinin altyapısına düzenlenen füze saldırısı sonucu siviller öldü ve yaralandı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Herson bölgesinin Berislav şehrinde Rusların gerçekleştirdiği hava saldırısında bir sivil tesisin hasar gördüğü bildirildi.

Rusya’nın gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı, bunlardan 14’ünün Ukrayna güçlerince düşürüldüğü ifade edildi.

"Çeşitli tahminlere rağmen Bahmut’u tutuyoruz"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cephedeki durumu değerlendirdi.

Rusların ana çabalarını Bahmut yönünde yoğunlaştırmaya çalıştığını belirten Sırskiy, şöyle dedi:

Onlar şehri kordon altına alma ve ele geçirme girişimlerini sürdürüyor. Ordumuzun kahramanlığı ve profesyonelliği, becerikli ve koordineli eylemleri, manevra ve silahların etkin kullanımı sayesinde çeşitli tahminlere rağmen Bahmut’u tutuyoruz.

"Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlayacak"

Ana hedeflerinin Rus ordusunun "üstün gücünü tüketmek ve ağır kayıplar vermek" olduğunu kaydeden Sırskiy, "Bu, Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlayacak ve zaferimizi hızlandırmak için gerekli koşulları yaratacak." açıklamasında bulundu.