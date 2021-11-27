Haberler

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık

Kendisine sorular yöneltilen bir programa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, istihbarattan darbe bilgisi aldıklarını söyleyerek, böyle bir durumda ülkeden ayrılmayacağını belirtti.