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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık

    Kendisine sorular yöneltilen bir programa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, istihbarattan darbe bilgisi aldıklarını söyleyerek, böyle bir durumda ülkeden ayrılmayacağını belirtti.
    • AA
    • 27.11.2021 - 02:07
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 02:15
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesindeki bir televizyon programına konuk oldu.

    VERDİĞİ CEVAPLA HERKESİ ŞOKA SOKTU

    'Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru' adlı yayında ülkesindeki birçok sorunu dile getiren Zelenskiy, sunucudan gelen bir soruya verdiği yanıtla herkesi ekrana kitledi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık #1

    DARBE OLACAĞINA DAİR İSTİHBARAT BİLGİSİ ALDIKLARINI SÖYLEDİ

    Birtakım istihbarat bilgisi aldıklarını söyleyen Zelenskiy, 1 Aralık'ta 'darbe' yapılacağına dair kendilerine bilgi geldiğini aktardı.

    BİR İŞ ADAMININ BU PLANIN İÇİNDE OLDUĞUNU AKTARDI

    Ayrıca Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu da ifade etti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık #2

    BÖYLE BİR DURUMDA ÜLKEYİ TERK ETMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

    Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını söyleyerek asla kaçmayacağını belirtti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Darbe bilgisi aldık #3

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