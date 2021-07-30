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- Vladimir Zelenskiy: Yangınla mücadele uçağımız yarın Türkiye'ye uçacak
Vladimir Zelenskiy: Yangınla mücadele uçağımız yarın Türkiye'ye uçacak
- AA
- 30.07.2021 - 02:20
- Güncelleme : 30.07.2021 - 02:51
Türkiye'de günlerdir süren orman yangınlarına söndürme çalışmaları süratle devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ileterek, "Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." ifadesini kullandı.
"BU ZOR ZAMANDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını belirtti.
Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak." ifadelerini kullandı.