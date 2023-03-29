Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Herhangi bir Rus zaferi tehlikeli olur Zelensky, "Bahmut Rusların eline geçerse, Putin bu zaferi Batı'ya satar" ifadesini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın zaferiyle sonuçlanabilecek herhangi bir durum için Batı'ya uyarılarda bulundu.

Zelensky, Associated Press'e verdiği demeçte, Rusya'nın, Bahmut'ta uzun soluklu bir savaşı kazanmadığı takdirde, Ukrayna'nın kabul edilemez tavizler vermesini gerektirebilecek bir anlaşma için uluslararası destek oluşturmaya başlayabileceğini söyledi.

"Putin bu zaferi Batı'ya satar"

Savaşın sona erdirilmesi için barış planı sunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ülkesine davet eden Zelensky, şöyle dedi:

Bahmut Rus güçlerinin eline geçerse, Vladimir Putin bu zaferi Batı'ya, kendi toplumuna, Çin'e, İran'a, tüm ülkelere satar. Zayıf olduğumuzun kokusunu alırsa zorlamaya devam eder.

"Yardım gelmezse kazanamayız"

ABD'nin askeri desteğinin önemli olduğunun altını çizen Zelensky, "Yardımı durdururlarsa kazanamayız." şeklinde konuştu.

Zelensky, adımları kaybetme lüksüne sahip olmadıklarını, çünkü savaşın "zaferler parçasından" oluştuğunu anlattı ve "Küçük zaferler, küçük adımlar" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandıracağını duyurmuştu.

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"Şi Cinping'in ziyareti Rusya için iyi geçmedi"

Zelensky, Putin'in bu hamlesinin, dikkati Çin Devlet Başkanı Şi'den aldığı garantilerin eksikliğinden uzaklaştırmayı amaçladığını öne sürdü. "Bu, ziyaretin Rusya için iyi geçmediği anlamına geliyor." dedi.

Ukrayna lideri, sözlerini şu şekilde tamamladı: