Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Putin, küresel felaketi hedefliyor Ukraynalı lider, tahıl ürünlerinin bulunduğu noktalara yapılan saldırılar sonucu Putin'i suçladı. Zelensky, "Moskova, küresel felaket için savaş veriyor" dedi.

ensonhaber.com

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Tuna Nehri üzerindeki bir limanda tahıl silosuna ve yükleme tesislerine saldırılar düzenlendi.

Bunun üzerine açıklama yapan Zelensky, Putin'in "küresel felaketi" tetiklemeye ve küresel gıda pazarlarını yıkmaya çalıştığını söyledi.

Tahıl ürünleri hedef alındı

Çarşamba günü erken saatlerde insansız hava aracı saldırıları, Ukrayna'nın ana iç limanı olan İzmail'i vurarak küresel tahıl fiyatlarında ani artışı tetikledi.

Saldırı sonucu İzmail'de yıkılan binalar oldu. Rusya'nın temmuz ortasında Ukrayna'ya gıda ihracatına uyguladığı fiili ambargodan kaçınmak için kullanılan gemilerin yüklenmesi durduruldu.

Ukrayna hükümeti, Çin ve İsrail'in yanı sıra Afrika'daki ülkelere gönderilecek 40 bin ton tahılın imha edildiğini söyledi.

Putin'e suçlama: Küresel felaket için savaş veriyor

Zelensky, "Rus devleti için bu, sadece özgürlüğümüze ve ülkemize karşı bir savaş değil." dedi.

Ukrayna lideri, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Moskova, küresel felaket için savaş veriyor. Çılgınlıklarında, dünya gıda pazarlarının çökmesine, fiyat krizine, arz kesintilerine ihtiyaçları var.

Erdoğan'dan Putin'e çağrı

Haberi aktaran The Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl koridoru anlaşmasına dönmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunduğunu aktardı.