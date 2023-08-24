Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Wagner lideri Prigojin'i öldüren uçak kazasıyla ilgimiz yok Zelensky, kazayla ilgili Kiev'i işaret edenlere yanıt verdi. Ukrayna lideri, "Herkes, kimin işin içinde olduğunun farkında" dedi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Uçak kazasının Ukrayna'nın saldırısı sonucu düşmüş olabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.

İddiaları reddeden Zelensky, kazanın nasıl meydana geldiğinin "herkes tarafından bilindiğini" öne sürdü.

'Kazayla ilgilimiz yok, kimin yaptığını herkes biliyor' yorumu

Zelensky, uçak kazasıyla ilgileri olmadığını söylerken şöyle dedi:

Herkesin, kimin işin içinde olduğunun farkında olduğunu düşünüyorum.

Ukrayna lideri, bu açıklamaları, Portekizli mevkidaşı Marcelo Rebelo de Souza ile başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Düşen uçakla ilgili gelişmeler

Çarşamba günü geç saatlerde, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Embraer-135 uçağının Moskova'dan St. Petersburg'a giderken Rusya'nın Tver bölgesinde düştüğünü ve üç mürettebat da dahil olmak üzere uçaktaki 10 yolcunun tamamının öldüğünü söyledi.

Prigojin ölenler arasında

Daha sonra aralarında Prigojin, Wagner'in kurucu ortağı Dmitry Utkin ve diğer Wagner personelinin de bulunduğu uçaktaki kişilerin adlarının olduğu bir liste yayınlandı.

Prigojin, haziran ayında Rusya liderliğine karşı silahlı isyan başlatarak gündeme geldi.

Ardından Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aracılık ettiği bir anlaşmanın ardından, saatler içinde kalkışmadan vazgeçti.

Bu arada düşen uçakla ilgili soruşturma başlatıldı.