Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'den gelen ölüm haberi, paralı asker grubunda sarsıntıya neden oldu.
İçinde 10 kişinin bulunduğu özel jet, Rusya'nın Tver bölgesinde düştü.
Prigojin'in yanı sıra Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev uçakta yer alıyordu.
Geriye kalan 3 kişinin ise mürettebat olduğu açıklandı.
Ağlayan Wagner savaşçısı
St. Petersburg'daki Wagner merkezi önünde toplanan Ruslar, düşen uçakta ölen Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı ve çiçek bıraktı.
Wagner savaşçılarından bazıları, Prigojin'in öldüğünün açıklanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Fotoğraf önünde diz çöktü
O savaşçılardan biri, Novosibirsk'teki anma noktasına konulan fotoğrafların önünde diz çökerek ağladı.
Wagner üyesinin, uzun süre gözyaşlarını tutamadığına ilişkin anlar kameraya yansıdı.
Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberinde, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu bildirilmişti.
'Uçağı savunma sistemleri düşürdü' iddiası
Öte yandan Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da kaza doğrulanmıştı.
Rusya'yı ayağa kaldıran silahlı isyan
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.
İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.