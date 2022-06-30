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    Ukrayna, Esad rejimiyle ilişkileri kesti

    Dışişleri Bakanlığı, rejime karşı atılan adımları açıkladı. Diplomatik ilişkilere son verilmesinin yanı sıra yaptırım uygulama süreci başlatıldı.
    • 30.06.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:44
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    Ukrayna, Esad rejimiyle ilişkileri kesti

    Kiev yönetimi, Suriye rejimine karşı radikal bir adım attı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurdu.

    Donetsk ve Luhansk tepkisi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, rejimin, sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadıkları belirtildi.

    Açıklamada, Esad rejiminin söz konusu kararının Ukrayna tarafından dostane olmayan bir eylem, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Sözde öznellik kazandırmaya çalıştığından şüphemiz yok"

    "Suriye rejiminin, Kremlin’deki küratörlerinin talimatıyla Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal yönetimlerine sözde öznellik kazandırmaya çalıştığından şüphemiz yok.

    Diplomatik ilişkileri kestiler

    Bu dostane olmayan eyleme cevaben Ukrayna, 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca, konsolosluk ilişkilerini kesmeden Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurur."

    Ukrayna, Esad rejimiyle ilişkileri kesti #1

    Esad rejimine yaptırım süreci başlatıldı

    Açıklamada ayrıca, Ukrayna’nın Esad rejimine karşı ticari ambargo dahil Suriyeli tüzel kişiler ve şahıslara yönelik yaptırım uygulama sürecini başlattığı da aktarıldı.

    AA'nın haberine göre, Esad rejiminin, dün sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmi olarak tanıdığı açıklanmıştı.


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