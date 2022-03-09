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    Ukrayna güzeli Didusenko: Ülkemi silahlandırın

    26 yaşındaki Ukraynalı, savaşın ilk gününde yaşadıklarını anlattı. Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması çağrısında bulundu.
    • AA
    • 09.03.2022 - 11:23
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    Ukrayna güzeli Didusenko: Ülkemi silahlandırın

    Ukrayna’da 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukraine" unvanının sahibi olan Veronika Didusenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

    Didusenko, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı.

    SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

    Didusenko, savaşın ilk gününde patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile tahliye için Ukrayna sınırına doğru yola çıktığını söyledi.

    Tahliye sırasında her yerde siren seslerinin yankılandığını aktaran Didusenko, “Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü.” dedi.

    "UKRAYNA'YI DAHA FAZLA SİLAHLANDIRIN" ÇAĞRISI

    Didusenko, Ukraynalıların topraklarını savunmak için kararlı olduğunun altını çizerek, ülkenin doğusundan ve kuzeyinden yapılan saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

    Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

    Ukrayna güzeli Didusenko: Ülkemi silahlandırın #1

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