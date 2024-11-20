Ukrayna, ilk kez İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri ile Rusya'ya saldırdı

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor...

Bloomberg'in ismi açıklanmayan Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinden edinilen bilgiye göre, Ukrayna, Rus topraklarına İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşledi.

İNGİLİZ ÜRETİMİ FÜZELER İLE RUSYA'YI VURDU

Yaşanan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna İngiliz üretimi Storm Shadow füzelerini Rusya'ya karşı kullandı.

Ayrıca, saldırı sonrası Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin raporlar veya operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını bildirdi.

HÜKÜMET AYLARDIR ABD'YE BASKI YAPIYOR

Kayda geçen bilgilerde, İngiltere daha önce Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna toprakları içerisinde kullanabileceğini söylemişti ancak hükümet aylardır Rusya içindeki hedefleri vurmak için bu füzelerin kullanılmasına izin vermesi için ABD'ye baskı yapıyor.

ABD ÜRETİMİ FÜZELER DE KULLANILMIŞTI

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden ise, bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine doğru saldırı düzenlemek için ABD yapımı silahları kullanmasına izin veren politikasını değiştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu bildirilmişti.

Ayrıca, Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı iddia edilmişti.