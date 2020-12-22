Ukrayna, İngiltere ile uçuşları durdurmayacak

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edilmesine rağmen iki ülke arasındaki uçuşların durdurulmayacağını açıkladı.

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyon virüs, tüm dünyada endişeye neden oldu.

Birçok ülke İngiltere ile uçuşlarını askıya alırken, bazı ülkeler ise uçuşların devam edeceğini duyurdu.

“UÇUŞLARI DURDURMAYACAĞIZ”

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, bugün itibarıyla uçuşların askıya alınmasına dair herhangi bir karar almadıklarını ifade ederek, “Şu an için İngiltere ile uçuşları durdurmayacağız. Vize şartımız var ve bu zaten yolcu sayısını sınırlıyor. Ukrayna’ya gerçekleşecek olan uçuşlar, orada eğitim gören vatandaşlarımızın yılbaşında evlerinde olabilmeleri içindir.” şeklinde konuştu.

“HIZLI YAYILIYOR”

Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna’nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış koronavirüs türünün tespit edildiğini açıklayarak, “Nikolay isimli hastam, işi gereği Çekya’ya gidip geliyor. İngiltere’nin duyurduğu mutasyona uğramış koronavirüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

SON 24 SAATTE 8 BİN 513 POZİTİF VAKA

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, ülke genelinde yapılan 46 bin 696 virüs testinden 8 bin 513’ü pozitif çıktı.

Bin 318 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 bin 20 kişi koronavirüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu.

232 kişi ise korona sebebiyle yaşamını yitirdi.