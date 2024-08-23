Ukrayna, Kırım'a yakıt ve silah taşıyan feribotu vurdu Ukrayna deniz kuvvetleri, Rusya'nın işgal altındaki Kırım'a yakıt ve silah sevkiyatı için kullandığı Kavkaz Limanı'ndaki bir feribotu imha ettiklerini doğruladı.

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REUTERS

Ukrayna ile Rusya arasında 2 yılı aşkın süren savaşta Ukrayna'nın karşı saldırıları devam ediyor.

Bölge yetkilileri, Rusya'nın Krasnodar bölgesinin güneyinde bulunan limandaki feribotun hasar gördüğünü ve yangın çıktığını erken saatlerde açıklamışlardı.

"ASKERİ BİR HEDEF YOK EDİLDİ"

Ukrayna deniz kuvvetleri sözcüsü Dmytro Pletenchuk,

Askeri bir hedef olduğu şüphesiz olan bir başka hedef daha yok edildi. Feribot işgalcilere yakıt sağlamak için kullanılıyordu. Feribot battı ve Kavkaz Limanı feribot çıkarılana kadar kullanılamaz halde

dedi.

Pletenchuk, "Tüm lojistik ihtiyaçlarının dörtte üçü feribotlarla gerçekleştiriliyordu ve (ikmalde kullanılan) ana araçlardı." diye ekledi.

Limanın bulunduğu Temryuk kasabasının yetkilisi Fyodor Babenkov, feribotta 30 yakıt tankı olduğunu ve feribotun saldırı sonucu ağır hasar aldığını belirti.

KIRIM'A BURADAN YAKIT VE SİLAH TAŞINIYOR

Rusya'nın Karadeniz'e açılan en büyük kapılarından birisi olan Kavkaz Limanı, ihracat gemileri ve 2014 yılında Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen Kırım'a yakıt taşıyan gemileri tarafından kullanılıyor.