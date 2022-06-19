Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Shkarlet: Bin 174 okul Rus işgali altında

Eğitim gören öğrencilerle ilgili açıklama yapan Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet, "Savaş nedeniyle Ukraynalı toplam 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı" dedi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

İki ülkenin uzlaşması için müzakereler sürerken savaş, eğitim sektörünü de olumsuz etkiledi.

Ülkede eğitim gören öğrencilerle ilgili Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet'den açıklama geldi.

"Bin 174 okul Rus işgali altında"



Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Shkarlet yaptığı açıklamada, "Savaş nedeniyle Ukraynalı toplam 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı ve Ukrayna’ya ait bin 174 okul Rus işgali altında.

Savaşın başladığı 24 Şubat’tta 2 haftalık zorunlu tatil ilan ettik. 14 Mart’ta ise 12 bin 800 okul yeniden faaliyet göstermeye başladı." dedi.

"Ukrayna standartlarına yükseltebiliriz"

Ayrıca Bakan Shkarlet açıklamasında, "Şu anda online olarak 14 okul eğitim veriyor. Okullar lisanslılar ve eğitim sertifikaları verebilirler.

Online eğitim veren okullarla işgal altındaki bölgelerdeki eğitim sürecini Ukrayna standartlarına yükseltebiliriz." ifadelerini kullandı.

2,9 milyondan fazla çocuk akademik yılı tamamladı



İHA'nın haberine göre; Ukrayna'da 9 bin 200'den fazla okulun ve 2,9 milyondan fazla çocuğun akademik yılı tamamladığı öğrenildi.



