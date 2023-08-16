Ukrayna: NATO tavizi, Rusya için ödül olur NATO'nun, Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi gerektiğine ilişkin açıklaması tepkiyle karşılandı.

AA

Ukrayna, NATO'nun askeri ittifaka katılım şartına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreterliği Ofis Direktörü Stian Jenssen, NATO'nun bir parçası olmak isteyen Kiev'in Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söylemişti.

Jenssen, Ukrayna için olası bir çözümün "topraklarından vazgeçmek ve karşılığında NATO üyeliği almak olabileceğini" ancak Ukrayna’nın görüşmeleri ne zaman ve hangi şartlarda başlamasına karar vermesi gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişına, NATO üyeliği konusunda verilecek tavizin Rusya için ödül olacağını anlattı.

"Rusya için bir ödül olacaktır"

Stefanişına, “Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda verilecek her türlü taviz, Avrupa'da bir savaş başlatmış olan Rusya için bir ödül olacaktır." dedi ve ekledi:

Bu, sadece terör ve şantajın devamını motive edecektir.

"Kabul edilemez"

Ukrayna’nın ortaklarının, Ukraynalıların Avrupa-Atlantik özlemiyle pazarlık yapmanın kabul edilemez olduğunun farkında olduğuna işaret eden Stefanişına, şunları kaydetti:

Özellikle Vilnius’taki NATO Zirvesi için kararların hazırlanması sürecinde, Rusya ile müzakerelerde Ukraynalıların Avrupa-Atlantik hedefleriyle pazarlık yapmanın kabul edilemezliği ve tehlikesi konusunda müttefiklerimizle her zaman açık ve net bir şekilde konuştuk.



Ortaklarımızın büyük çoğunluğu Rusya'nın emperyal hırslarını daha da körükleme tehlikesinin farkında. NATO Genel Sekreterliği Ofisi Direktörü tarafından basında dile getirilen düşünceler, hiçbir şekilde ittifakın resmi tutumunu yansıtmıyor.

"Söylem, Kremlin'in çıkarlarına uygun"

Stefanişına, NATO üyeliği meselesini Ukrayna'ya baskı yapmak için kullanmanın Kremlin'in çıkarlarına uygun bir söylem ancak bu senaryonun sadece bir teoriden ibaret olduğunu belirtti.