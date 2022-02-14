Ukrayna: NATO'ya üyelik isteğinden vazgeçebiliriz

Birleşik Krallık Büyükelçisi Prystaiko, askeri ittifaka katılma konusunda geri adım atabileceklerini söyledi.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Ukrayna'nın İttifak'a üye olabileceği belirtilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir açıklamasında, "Müttefiklerin hepsi Ukrayna’nın NATO'ya üye olmasına karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

SÜRPRİZ NATO AÇIKLAMASI

Kiev yönetiminin NATO'ya üyelik girişimi, Rusya-Ukrayna gerilimi tırmandırırken, sürpriz bir çıkış geldi.

Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, NATO girişiminden vazgeçebileceklerini söyledi.

"NATO'DAN VAZGEÇEBİLİRİZ" ÇIKIŞI

BBC Radio 5'in programına konuk olan Prystaiko, savaşı önlemek için NATO'ya katılmamayı düşünüp düşünmediklerine dair soruya, "Özellikle bu şekilde tehdit edilmiş, şantaj yapılmış ve buna itilmiş olabiliriz. Bazen NATO'dan 'Arkadaşlar, belki, gerçekten, kaçınabiliriz' diye sesler duyacağız." dedi.

"SAVAŞ OLURSA TEK BAŞIMIZA BEDEL ÖDEYECEĞİZ"

Ancak Prystaiko, Ukrayna'nın şu anda herhangi bir askeri ittifakın parçası olmadığına dikkat çekti.

Ukraynalı elçi, mevcut krizin askeri çatışmaya dönüşmesi durumunda Kiev'in tek başına "bedel ödeyeceğini" kaydetti.

"EN İYİ YOLU BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Büyükelçi Vadym Prystaiko, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biz esneğiz, en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz. Bazı ciddi tavizler vermeniz gerekiyorsa, bu yapabileceğimiz bir şey."

Washington ve NATO, Rusya'nın NATO'nun sınırına yakın genişlemeyeceğine dair yazılı garantiler konusundaki taleplerini reddetmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kremlin'in Kiev'in NATO üyelik hedefini "veto etme" hakkı olmadığını söylemişti.