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    Ukrayna ordusu, asker sayısını 100 bin artıracak

    Devlet Başkanı Zelenskiy, asker sayısını ve maaşlarını artırma kararı aldı.
    • REUTERS
    • 01.02.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:16
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    Ukrayna ordusu, asker sayısını 100 bin artıracak

    Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna, orduyla ilgili radikal kararlara imza attı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, orduyu yakından ilgilendiren kararnameyi imzaladı.

    ASKERLERİN HEM SAYISI HEM DE MAAŞI ARTACAK

    Buna göre, Ukrayna ordusundaki asker sayısının üç yıl içinde 100 bin artırılması planlanıyor. Askerlerin maaşlarının da yükseltilmesi, kararname kapsamında yer alıyor.

    Milletvekillerini "sakin olmaya ve panikten kaçınmaya" çağıran Zelenskiy, bu adımın Rusya ile savaşın yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

    İŞGAL SÖYLENTİLERİ

    Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı belirtilen Rusya, Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki söylentileri reddediyor.

    Ukrayna ordusu, asker sayısını 100 bin artıracak #1

    MOSKOVA'NIN TALEPLERİNE RET

    Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi ve NATO güçlerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi yönündeki talepleri Batı tarafından reddedildi.

    Rusya henüz bir sonraki hamlesinin sinyalini vermiş değil. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gerekli gördüğünde" yanıt vereceğini yineledi.

    "DİYALOĞU SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

    Putin, geçen hafta ABD ve NATO'nun Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediğini, ancak Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

    Ukrayna ordusu, asker sayısını 100 bin artıracak #2

    "BİRLİK OLMALIYIZ"

    Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kararnamenin "barışa hizmet edeceğini" dile getirdi.

    Zelenskiy, "İç siyasette birlik olmalıyız. Hükümete karşı olabilirsiniz ama Ukrayna'ya karşı olamazsınız. Hükümeti, cumhurbaşkanını küçümseyebilirsiniz ama kendi halkınızı küçümseyemezsiniz. Siyasi kazanımlar elde etmek için panik ekemezsiniz, insanları alarm durumunda tutamazsınız." ifadelerini kullandı.

    RUSYA İLE UKRAYNA'NIN ASKER SAYISI

    Rusya'nın 900 bin civarındaki genel askeri gücüne kıyasla, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinde halihazırda yaklaşık 250 bin asker yer alıyor.


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