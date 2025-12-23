Ukrayna ordusu Donetsk’te Siversk’ten çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde süren yoğun çatışmalar kapsamında Ukrayna ordusunun Siversk kentinden geri çekildiği bildirildi. Kararın, askerlerin can güvenliği ile askeri kaynakların korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

"RUS BASKISI KESİNTİSİZ SÜRDÜ"

Açıklamada, Rus ordusunun sayısal üstünlüğü ve küçük taarruz gruplarıyla, özellikle olumsuz hava koşullarında dahi baskıyı sürdürmesi nedeniyle bölgede ilerleme sağladığı belirtildi. Bu durumun, geri çekilme kararında etkili olduğu kaydedildi.

UKRAYNA: "SALDIRILAR VE TEDBİRLER SÜRÜYOR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, geri çekilmeye rağmen kent çevresindeki Rus unsurlarına yönelik saldırıların devam ettiğini ve çekilme sürecinde karşı tarafa ağır kayıplar verdirildiğini öne sürdü. Ayrıca, Rus birliklerinin lojistik hatlarının sınırlandırıldığı ve cephede daha fazla ilerlemeyi engellemek için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

SIVERSK'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Savaş öncesinde yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Siversk’in, Donetsk bölgesinin savunmasında önemli bir konumda bulunduğu değerlendiriliyor. Kentin, Ukrayna’nın “kale kuşağı” olarak tanımlanan savunma hattının kuzeyinde yer alan Sloviansk kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu biliniyor.