Ukrayna'da bir aracın arkasına bağlı 'halı' ile yolculuk yapan gençler, polis engeline takıldı.

Ukrayna sokaklarında ilginç anlar yaşandı. Trafikte Alaaddin ve Prenses Yasemin kılığına giren iki gencin yolculuğu görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Harkov kentinde Alaaddin ve Prenses Yasemin kılığına giren iki genç, bir aracın arkasına bağlı halının üzerinde yolculuk yaptı. Bir süre sonra grubu fark eden bölge polisi duruma müdahale etti. Aracın şoförüne de para cezası kesildi.

Ukrayna polisinden 'uçan halı' yolculuğuna engel VİDEO

"BU TÜR EYLEMLERE İZİN VERMİYORUZ"

Harkov polisi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Yollarda insanların hayatları ve sağlığını tehlikeye atabilecek bu tür tehlikeli eylemlere izin verilmiyor” dedi.