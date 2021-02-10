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    Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

    Ukrayna'da alınan kararla Rusya'ya ait koronavirüs aşısı tescili yasaklandı.
    • AA
    • 10.02.2021 - 23:13
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    Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

    Ukrayna'da Bakanlar Kurulu kararına göre, koronavirüs aşısının tedariki ve testleri, koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.

    Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait koronavirüse karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.

    COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

    Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı #1

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