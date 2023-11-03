Ukrayna, Rus askeri araçlarının vurulma anlarını yayınladı Rus ordusuna ait araçlar, Ukrayna birliklerince düzenlenen saldırılarda imha edildi. Saldırı anları havadan görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 47. Mekanize Tugayı'na bağlı birlikler, Donetsk Oblastı'ndaki Avdiyivka şehrinde Rus askerleriyle çatıştı.

Şehrin kırsal kesimindeki çatışma havadan görüntülendi.

Rus araçlarının hedef alındığı anlar

Ukrayna birlikleri, karadan ilerleyen Rus zırhlı araçlarını hedef aldı. Şiddetli saldırılarda patlayan araçlar, alevlere teslim oldu.

Rus ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcıların ve tankların imha edildiği belirtildi. Görüntüler, sosyal medyada "inanılmaz" şeklindeki ifadelerle paylaşıldı.

En şiddetli çatışmalar son günlerde Avdiyivka'da yaşanıyor

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerde en şiddetli çatışmalarının yaşandığı Avdiyivka'da, 10 Ekim'den bu yana 6 Rus uçağı düşürüldü.

Ukrayna makamlarına göre, Rus güçleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Donetsk'e bağlı Avdiyivka şehrini ve çevre köyleri bombalamaya devam ederken bu saldırılar, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olmasıyla dikkati çekiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, istikrarlı şekilde sürdürülen savunmada Rus ordusunun önemli kayıplar verdiği belirtildi.

İmha edilen araç sayısı

Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Novokalinovo, Avdiyivka, Opitne, Pervomay yerleşimlerine saldırılarının başarılı olmadığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin, son bir günde bölgede 10'dan fazla Rus saldırısını püskürttüğü aktarıldı.

Rusya'ya ait 5 tank, 6 zırhlı araç, 4 topçu sistemi, bir uçak, 23 insansız hava aracı, 8 otomobil dahil olmak üzere toplam 49 teçhizat ve 4 mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.

Rusya ve Ukrayna'nın tavrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan daha fazla askeri yardım isterken, savaşın bu şekilde sona erebileceğini düşünüyor.

Moskova ise Ukrayna'ya karşı üstünlük kurduğunu söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ağır kayıplar verdirdiklerini belirtiyor.