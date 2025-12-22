Paris'te bu kez Elysee Sarayı soyuldu: Gümüşçübaşı binlerce euroluk takımlarla yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başı hırsızlarla dertte...

Louvre Müzesi'nin ardından bu kez ülkenin kalbinde hırsızlık vakası yaşandı.

KAÇIRIRKEN YAKALANDI

Elysee Sarayı'nda görevli bir gümüşçübaşı, değeri on binlerce euroyu bulan gümüş eşya ve sofra takımlarını çaldığı gerekçesiyle bu hafta tutuklandı.

Paris Savcılığı, olayla ilgili üç kişinin önümüzdeki yıl yargılanacağını duyurdu.

Elysee Sarayı'nın baş kâhyası, saray envanterindeki eksikliği fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Çalınan eşyaların tahmini değerinin 15 bin ile 40 bin euro arasında olduğu belirtiliyor.

ÇALINAN PARÇALAR İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARILDI

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sèvres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde tespit etti.

Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi. Yetkililer, şüphelinin envanter kayıtlarının yeni hırsızlıklar planladığı izlenimini verdiğini ifade etti.

Soruşturma derinleştirildiğinde, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde "Fransız Hava Kuvvetleri" ibaresi bulunan tabaklar ile "Sevres İmalathanesi" damgalı kül tablaları bulundu.

MİLLİ MİRAS KAPSAMINDA YARGILANACAKLAR

Gümüş görevlisinin kişisel dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi.

Kurtarılan eşyalar arasında bakır tencereler, Sevres porselenleri, Rene Lalique imzalı bir heykelcik ve Baccarat kristal şampanya kadehleri yer alıyor. Ele geçirilen eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.

Gözaltına alınan üç zanlı, "ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak" ve "nitelikli hırsızlık malı kabul etmek" suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıktı.

Milli miras kapsamındaki malları çalmanın cezası, 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezasına kadar varabiliyor.

Yargılama süreci 26 Şubat tarihine ertelenirken, sanıkların birbirleriyle iletişim kurmaları ve mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri yasaklandı.