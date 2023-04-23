Ukrayna, Rus ordusunu destekleyen işletmelere yaptırım uyguladı Devlet Başkanı Zelensky, Rus savaş ekonomisine yönelik yaptırımlar ne kadar fazla olursa zaferi de o kadar hızlı elde edeceklerini söyledi. Bu kapsamda 322 şirket listeye eklendi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'ya bağlı birliklere destek sağlayan işletmeleri hedef aldı.

Zelensky, Rus ordusuna katkı sunanlara ilişkin üç yaptırım paketini devreye aldığını duyurdu.

322 şirket yaptırım listesinde

Bir yaptırım paketinin Rus ordusunun askeri ihtiyaçlarını karşılayan askeri sanayi işletmelere yönelik olduğunu ifade eden Zelensky, şöyle dedi:

Bu sefer yaptırım listelerine silah, bileşen ve benzerleri üreten 322 şirket eklendi.

Zelensky, diğer iki yaptırım listesinde Rusya’ya yönelik yatırımları atlatmaya yardımcı olan bireyler ve tüzel kişilerin olduğunu aktardı.

"Hızlı zaferimiz için çabalayan herkesin ortak hedefi"

Yaptırım paketleri üzerinde özellikle ortaklarla senkronize edilmesi açısından ayrıntılı çalışıldığına dikkati çeken Zelensky, şöyle konuştu:

Bu, savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi ve hızlı zaferimiz için çabalayan herkesin ortak hedeflerinden biridir. Bu, Rusya’nın yaptırımları atlatması için her türlü fırsatı ortadan kaldırma hedefidir.

Moskova'nın yaptırımları atlatmaya yönelik planının savaşa zaman kattığını ve fırsatlar sunduğunu dile getiren Zelensky, Rusya’ya ve bu ülke ile bağlantılı olan tüm kişilere, Rus savaş ekonomisine yönelik yaptırımlar ne kadar fazla olursa "zaferin de o kadar hızlı elde edileceğini" sözlerine ekledi.

Zafer mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kutsal Ramazan Bayramı bambaşka koşulları hak ediyor. Uğruna çabaladığımız barışı, peşinden koştuğumuz zaferi hak ediyor." demişti.

Patriot hava savunma sistemi teslim edildi

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Başbakanlığın resmi internet sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilgilendirmesine göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Kamyon ve sınır koruma araçları sevk edildi

Almanya ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracını daha Ukrayna'ya teslim etti.

Alman hükümetinin 1 Ocak 2022'den 17 Nisan 2023'e kadar olan dönemde Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Alman hükümeti, 5 Ocak 2023'te Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi vereceğini açıklamıştı.