Ukrayna, Rus siyasilerin kripto para cüzdanlarının bildirilmesini istedi

Kiev, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar sonrası harekete geçti. Rus politikacılara ait kripto para bilgilerini aktaranlara ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya, Batı tarafından ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

UKRAYNA'DAN KRİPTO HAMLESİ

Kiev yönetimi, yaptırımlar nedeniyle kripto para seçeneğine yönelmesi muhtemel Rus siyasiler konusunda çağrıda bulundu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu siyasilerin kripto para cüzdanlarına ait bilgileri kendileriyle paylaşanların ödüllendirileceğini duyurdu.

"KRİPTO PARA CÜZDANLARINI BİLDİRİN" ÇAĞRISI

Fedorov, "Ukraynalı kripto topluluğu, Rus ve Belaruslu politikacıların kripto cüzdanları ve onların çevresindekiler hakkında her türlü bilgi için bol bir ödül vermeye hazır." dedi.

Fedorov, paylaşımının devamında "Savaş suçları takip edilmeli ve cezalandırılmalı" diye ekledi.

RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM: DAHA FAZLA MALİYET YÜKLEMEYE KARARLIYIZ

Rusya'ya karşı yaptırımların derecesini artırmayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, ilave ambargolar konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız. Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye, onu uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha fazla izole etmeye kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

"RUSYA MERKEZ BANKASI'NIN VARLIKLARINI FELÇ EDECEĞİZ"

Rusya'ya karşı gelecek günlerde yeni tedbirler uygulanacağına işaret edilen açıklamada, "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, Rus bankaların uluslararası finansal sistemle bağlantısının kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerinin zarara uğramasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." dedi.