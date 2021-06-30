Ukrayna: Rusya ile tek millet değiliz

Kiev yönetimi, Rus lider Putin'in "Tek milletiz" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile son dönemde gerilen ilişkileri değerlendirdi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum." açıklamasına değindi.

"UKRAYNALILAR VE RUSLAR İKİ FARKLI ULUS"

Putin’in ifadesine katılmayan Kuleba, "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur. Uluslarımız arasındaki uçurumun tüm sorumluluğu, saldırganlığı başlatan Putin'e aittir." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Ukraynalıların ve Rusların iki farklı ulus olduklarını belirterek, "Rusya eğer 2014’te Ukrayna’ya saldırıp, binlerce insanı öldürüp, topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşayabilirdik." dedi.

"KLASİK RUS MANİPÜLASYONU"

Kuleba, Ukrayna'nın yerli halklarının Kırım Tatarları, Kırımçaklar ve Karaitler olduğunu belirterek, "Ruslar da diğer azınlıklar gibi Anayasa tarafından korunan ulusal bir azınlıktır. Kendi devletlerine sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilemezler. Alternatif hayaller, klasik Rus manipülasyonlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in Ukrayna’ya yönelik "dışarıdan kontrol edilen ülke" suçlamalarına da daha önce şahit olduklarını belirten Kuleba, şunları kaydetti:

"KADERİMİZİ BELİRLEMEK SADECE BİZE BAĞLI"

"Gerçekte demek istediği ise şu; Ukrayna meselelerinin Moskova'da karara bağlanmasını istiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin konumu ve Ukraynalıların iradesi açıktır; bu bizim ülkemiz ve kaderimizi belirlemek sadece bize bağlı."