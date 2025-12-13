Ukrayna: Rusya Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna'dan Mısır'a giden Türkiye'ye ait bir sivil gemiye Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

VIVA GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI: TÜRK MÜRETTEBAT GÜVENDE

Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, ayçiçeği yağı yüklü "VIVA" adlı geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada, Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışındayken hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, gemide 11 Türk vatandaşının bulunduğu ve saldırı sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, geminin de herhangi bir ciddi hasar almadan Mısır'a doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanı ile iletişime geçildiğini ve ihtiyaç duyulması durumunda arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır olduğu belirtildi. Ukrayna, Rusya'yı uluslararası denizcilik hukukunu ihlal etmekle suçladı.