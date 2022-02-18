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    Ukrayna: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 60 kez ateşkes ihlal etti

    Farklı bölgelerde ateşkes kurallarına uyulmadığı belirtildi. Açılan ateşlerde 2 Ukrayna askeri ve 2 sivil yaralandı.
    • AA
    • 18.02.2022 - 11:51
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    Ukrayna: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 60 kez ateşkes ihlal etti

    Donbas'ta Ukrayna ordusuyla Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki gerilim sürüyor.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyurdu.

    PEŞ PEŞE ATEŞKES İHLALLERİ

    Vodyane, Luganske, Svitlodarsk, Marinke, Piski, Avdiyivka, Şirokino'nun da aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 2 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ihlallerin 43'ünün Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanmış silahlarla gerçekleştiği aktartıldı.

    Ayrılıkçıların bugün de Bolotone, Çermali, Şumı, Nognatovka ve Staragnatovka bölgelerinde 6 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

    DONBAS KRİZİ

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

    Ukrayna: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 60 kez ateşkes ihlal etti #1

    Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

    Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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