Ukrayna, Rusya'da fabrikayı vurdu

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti lideri Aleksandr Breçalov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İjevsk kentindeki bir fabrikaya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı doğruladı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Breçalov, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili bilgileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini kaydeden Breçalov, hedef alınan fabrikanın adını açıklamadı.

UKRAYNA: ASKERİ TESİSE SALDIRDIK

Öte yandan, Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi Reuters’a verdiği demeçte, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne bağlı en az iki insansız hava aracının yaklaşık bin 300 kilometre uzaklıktaki Kupol tesisine saldırdığını söyledi. Kupol tesisinin, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üretimi yaptığı belirtilirken, saldırı sonrası tesiste yangın çıktığı aktarıldı.