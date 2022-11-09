Ukrayna savaşının simgesi Olena Kurilo konuştu

Kurilo, "Ukrayna savaşının yüzü oldum. Şimdiki görevim insanlara yardım etmek" dedi. Ukraynalı kadın, Rus basınının iddialarına yanıt verdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentinde 24 Şubat'ta çekilen kare, hafızalara kazındı.

O fotoğraf karesinde yer alan Olena Kurilo, savaşın simgesi haline geldi.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın objektifine yansıyan öğretmen Olena Kurilo, Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklamalarda bulundu.

Fotoğrafını çeken muhabirle 9 ay sonra buluştu

Kurilo, sembol fotoğrafı çeken Schwan ile yaklaşık 9 ayın ardından bir araya geldi.

Roketin yaşadığı konut binasına çarptığını hatırlatan Kurilo, patlama nedeniyle gözlerinde toz ve cam olduğunu ve bir an önce ameliyat olması gerektiğini kaydetti.

"Yüzde 50'ye kadar görme yeteneğimi geri kazanma ihtimalim var"

Kurilo, "Ukrayna'da ameliyat olmam gerekti ve klinikler beni alamamıştı ama İngiliz gazeteciler ve gazeteler sayesinde Polonya'ya ulaşmayı başardım. Üç ameliyat geçirdim. Burada da (Londra) ameliyat olacağım. Yüzde 50'ye kadar görme yeteneğimi geri kazanma ihtimalim var." dedi.

"Ukrayna savaşının bir yüzü oldum"

Kurilo, durumunun tesadüfen olmadığını ve artık insanlara ve Ukrayna'ya yardım etme misyonuna sahip olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın simge ismi, "Ukrayna savaşının bir yüzü oldum, ancak bunun tesadüfen olmadığını anladım. Bunun kasıtlı olduğunu ve bir görevim olduğunu anladım. Şimdiki görevim insanlara yardım etmek." ifadelerini kullandı.

Rus basınının iddialarına yanıt: En başta şoke oldum

AA'nın haberine göre, Olena Kurilo ayrıca, Rus medya kaynaklarının başına gelenlerin doğru olmadığını iddia etmesi üzerine şok olduğunu ve kendisinin "aktris ve resmin 5 yıl öncesine ait olduğunu" iddia ettiğini anımsattı ve ekledi:

"En başta şoke oldum ama sonra tüm bunları görünce gülümsemeye başladım. Memur olduğumu söylüyorlardı. Başka kadınların resimlerini bulup kullanmaya çalışıyorlardı ama bana benzemiyorlardı."

Savaştan sonra hayatı tamamen değişti

Kurilo, önceliklerinin değiştiğini ve bir zamanlar kendilerine yakın olan insanların uzaklaştığını vurgularken, "Çünkü bizi desteklemiyorlardı. Rusya'da çok sayıda Ukraynalı ya da akrabası olan insanlardı ve bir şekilde iki farklı taraftaydık. Ama umarım bir gün hayatta neyin önemli olduğunu anlayacaklardır." diye ekledi.

Savaştan sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Kurilo, böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmediğini ve bu tür olayların "başka şeyleri" de değiştirdiğini söyledi.

Kurilo, "Önceden aile ve iş gibi farklı değerleriniz vardı. Şimdi önceliklerim çok değişti. Önceliğim insan, destek ve insan hayatı." dedi.