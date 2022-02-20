Ukrayna Savunma Bakanlığı: Donbas’ta 20 ateşkes ihlali yapıldı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçılarını Donbas bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı, 1 Ukrayna askerinin yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde 20 ateşkes ihlali olduğu, açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığı belirtildi.

“UKRAYNA ORDUSUNUN OPERASYON YÜRÜTTÜĞÜ BÖLGEDE KONTROL BİZDEDİR”

Bakanlık, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığını ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığını belirterek, “Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18'i Minsk Anlaşması'na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.