- Haberler
- Dünya Haberleri
- Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali, ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu
Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali, ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 17:10
- Güncelleme : 25.08.2022 - 18:05
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta Zaporijya Nükleer Santrali, Rusların eline geçmişti.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor.
Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.
Ayrıca 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.
Elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk defa kesildi
Santralle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği aktarıldı.
Ruslar güvenlik sistemi devreye girdi diyor
Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği duyurulmuştu.