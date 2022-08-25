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Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali, ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu

Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali, ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu

Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu, tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum" denildi.