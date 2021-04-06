Haberler

Dünya Haberleri

Ukrayna'da 100 bin asker savaş için emir bekliyor

Ukrayna'da 100 bin asker savaş için emir bekliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya sınırındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu belirtti.