Euro
15.82
-0.14%
Dolar
14.08
0.39%
Altın
867.85
1.47%
Borsa
1876
1.35%
Bitcoin
546.676
9.08%
BTXN Coin
39.93
2.59%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkekler ülkeyi terk edemeyecek

    Sıkıyönetimin ilan edildiği Ukrayna'da, '18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir, lütfen panik yapmayın' denildi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkekler ülkeyi terk edemeyecek

    Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından bazı Ukraynalı siviller ülkeyi terk etmeye başladı.

    Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

    "PANİK YAPMAYIN, İZİNSİZ SINIRLARI GEÇMEYİN"

    Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

    TÜM VATANDAŞA SİLAH DAĞITILACAK

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

    Ukrayna da 18-60 yaş arası erkekler ülkeyi terk edemeyecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın saldırı gerekçesi: BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?
    Gündem

    Rusya'nın saldırı gerekçesi: BM Sözleşmesi 51. maddesi dedir, neleri kapsıyor?

    Ukraynalılar, Slovakya sınırına hareket etti
    Dünya

    Ukraynalılar, Slovakya sınırına hareket etti

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Görüş Bildir