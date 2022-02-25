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- Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkekler ülkeyi terk edemeyecek
Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkekler ülkeyi terk edemeyecek
Sıkıyönetimin ilan edildiği Ukrayna'da, '18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir, lütfen panik yapmayın' denildi.
- İHA
- 25.02.2022 - 09:23
- Güncelleme : 25.02.2022 - 09:24
Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından bazı Ukraynalı siviller ülkeyi terk etmeye başladı.
Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
"PANİK YAPMAYIN, İZİNSİZ SINIRLARI GEÇMEYİN"
Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.
TÜM VATANDAŞA SİLAH DAĞITILACAK
Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.