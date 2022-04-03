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    Ukrayna'da 18 bin Rus askeri öldürüldü

    Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirten Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana 18 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 12:53
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    Ukrayna'da 18 bin Rus askeri öldürüldü

    24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride bırakıldı.

    Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

    "39 GÜN İÇİNDE 18 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

    Bakanlık açıklamasında, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi."

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