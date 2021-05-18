Ukrayna’da alkollü sürücü, kopan troleybüs teline takıldı

Troleybüs telini fark edemeyen ve takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir otoyolda hareket eden otomobil, tırın kopardığı troleybüs elektrik teline takıldı.

Otomobil takılması ile birlikte şaha kalkarak, devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN ŞOKUYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.

Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı VİDEO