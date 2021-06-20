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    Ukrayna'da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler

    Ukrayna'da sürekli ayrılıp barışan çift, bu döngüye son vermek için kendilerini birbirlerine kelepçelediler. Tüm gündelik işleri beraber yapan çift, 123 günün sonunda ayrılma kararı aldılar.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 02:00
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 02:27
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    Ukrayna'da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler

    Ukrayna'da araba satıcısı Alexandr Kudlay ve güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova sürekli ayrılıp barışıyorlardı.

    Bu duruma son vermek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendilerini birbirlerine kelepçelemişlerdi.

    Ancak kelepçe 123 günün sonunda çiftin ayrılmasına engel olamadı.

    BÜTÜN GÜNDELİK İŞLERİ BİRLİKTE YAPIYORLARDI

    Çift, bu sıradışı deneyle alışverişten, temizlik, bulaşık ve tuvalet ihtiyaçlarına kadar her şeyi birlikte yapıyordu. Gündelik hayatlarından fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşan çiftin takipçi sayısı da hızla arttı.

    28 yaşındaki Pustovitova, ayrılık kararından bahsederken gözyaşlarını tutamayarak "Bence hem bizim için hem de Ukrayna'daki ve diğer ülkelerdeki çiftler için yaptığımızı yapmamaları konusunda iyi bir ders olacak" dedi.

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #1

    ERKEK ARKADAŞININ İLGİSİNİ YETERSİZ BULDU

    Kelepçeli kaldığı dönemde en çok özlediği şeyin şahsi alanı olduğunu söyleyen Pustovitova, erkek arkadaşının bu dönemde kendisine yeteri kadar ilgi göstermediğini de belirtti.

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #2

    ''SENİ ÖZLEDİM DEMEDİ''

    Başta kelepçelenme fikrine karşı çıktığını belirten güzellik uzmanı, "Tüm gün birlikteydik. Alexandr'dan hiçbir ilgi görmedim çünkü sürekli birlikteydik. Bana her ne kadar duymak istesem de hiç ‘Seni özledim' demedi" ifadelerini kullandı.

    33 yaşındaki Kudlay ise ilişkiyi kurtarmak için böyle bir yola başvurmaktan pişmanlık duymadığını söyledi.

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #3

    ''TAMAMEN FARKLI KİŞİLERİZ''

    Kelepçelerin "Benzer düşünen kişiler olmadıklarını" anlamasını sağladığını söyleyen Kudlay, "Frekansımız uyuşmuyor. Tamamen farklı kişileriz" dedi.

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #4

    KELEPÇELERİ İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARACAKLAR

    Çift, kelepçeleri internet üzerinden açık artırmayla satmayı, paranın bir kısmını da hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #5

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #6

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #7

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #8

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #9

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #10

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #11

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #12

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #13

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #14

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #15

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #16

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #17

    Ukrayna da ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen çift ilişkilerini bitirdiler #18

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