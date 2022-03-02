Rus saldırılarına karşı Ukrayna’nın elini güçlendiren Bayraktar SİHA’larına yönelik bestelenen şarkı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 7’nci gününde de devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor.

Halkın Rus askerlerine karşı sivil direnişi sürerken, Bayraktar TB-2 insansız hava araçları da mücadelenin seyrini değiştiriyor.

Birçok bölgede tespit edilen Rus güçleri, Bayraktar sayesinde tespit edilip imha ediliyor. Ülkede Bayraktar’a büyük önem verilirken, adına bir şarkı da yazıldı.

Ukrayna’da, Bayraktar için şarkı bestelendi ViDEO

BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVÜLDÜ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için yazılan şarkıyı paylaştı.

Bayraktar SİHA'ları öven bir şarkı, büyük beğeni topladı. Şarkı sözlerinin bir kısmı ise şöyle:

Ukrayna’ya işgalciler geldi

Askeri araçlar üniformalar yepyeni

Ama bizde donanımlarını yok eden var

Bayraktar

Doğudan öküzler çıkageldi

Büyük bir ülke yeniden olacaktı

Bu öküzler için çobanımız var

Bayraktar