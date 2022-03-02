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- Ukrayna’da, Bayraktar için şarkı bestelendi
Ukrayna’da, Bayraktar için şarkı bestelendi
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 11:31
- Güncelleme : 02.03.2022 - 11:51
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 7’nci gününde de devam ediyor…
Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgeden patlama ve siren sesleri yükseliyor.
Halkın Rus askerlerine karşı sivil direnişi sürerken, Bayraktar TB-2 insansız hava araçları da mücadelenin seyrini değiştiriyor.
Birçok bölgede tespit edilen Rus güçleri, Bayraktar sayesinde tespit edilip imha ediliyor. Ülkede Bayraktar’a büyük önem verilirken, adına bir şarkı da yazıldı.
Ukrayna’da, Bayraktar için şarkı bestelendi ViDEO
BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVÜLDÜ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için yazılan şarkıyı paylaştı.
Bayraktar SİHA'ları öven bir şarkı, büyük beğeni topladı. Şarkı sözlerinin bir kısmı ise şöyle:
Ukrayna’ya işgalciler geldi
Askeri araçlar üniformalar yepyeni
Ama bizde donanımlarını yok eden var
Bayraktar
Doğudan öküzler çıkageldi
Büyük bir ülke yeniden olacaktı
Bu öküzler için çobanımız var
Bayraktar