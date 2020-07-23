Ukrayna'da bir polis, hırsız tarafından rehin alındı

Ukrayna'da bir polis, hırsız tarafından rehin alındı

Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanmak istenen şüpheli, Ukrayna polisini rehin alarak elindeki bombayı patlatma tehdidinde bulundu.

Ukrayna'da bir haftada ikinci kez rehine krizi yaşanıyor...

Poltava şehrinde polisler tarafından hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmak istenen bir kişi, polislerden birini rehin alarak yanındaki RGD-5 tipi el bombasını çıkardı.

İKNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Diğer polisler rehine krizinden sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Şüpheli el bombasını patlatma tehdidini sürdürürken polis tarafından ikna çalışmalarına devam ediliyor.

KAÇMAK İÇİN ARAÇ İSTEDİ

Poltava şehrine özel harekat polisleri sevk edilirken saldırganın tutuklanmayı reddettiği ve polislerin kendisini rahat bırakmasını talep ettiği öğrenildi. Saldırganın ayrıca bir otomobil istediği ve güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmak istediği öğrenildi.

Rehin kriziyle Ukrayna polisinin ikna çabaları devam ederken olayın yaşandığı cadde ve sokakların boşaltıldığı açıklandı.