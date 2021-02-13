Ukrayna’da çocuklara şiddet uygulayan diş doktoru

Ukrayna’da çocuk hastalara şiddet uyguladığı iddia edilen bir diş doktoru hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna’da Rivne şehrinde diş doktoru Inna Kravcuk’un çocuk hastalarına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Kravcuk, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, Ukrayna polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

'DUDAĞINI ISIRDI' DEDİ

Mağdur olan çocuklardan birinin annesi “Çocuğu dişçiden aldıktan sonra dudağının şiştiğini fark ettik. Diş doktoru Kravcuk’u aradım, o da bana çocuğumun dudağını kendisinin ısırdığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kravcuk’un şiddet uyguladığı öne sürülen hastalardan 5 yaşındaki kız çocuğunun annesi ise diş doktorundaki randevunun ardından kızının omuzlarında morluklar oluştuğunu söyledi.

Tedavi sırasında doktorun ve asistanlarının dışında kimsenin içeri alınmadığını ifade etti.

Çocuklara şiddet uygulayan diş doktoru VİDEO

"İŞİNE SON VERDİM"

Çalıştığı klinikteki iş vereni Inna Pekarskaya, Kravcuk hakkındaki şikayetlerin kendisine de geldiğini belirterek, “Şikayetlerin artmaya başlaması üzerine konuya daha fazla gözümü kapatamadım. Kravcuk’un işine son vermek zorunda kaldım.” dedi.

Ukrayna polisi, Inna Kravcuk hakkında Ukrayna Ceza Kanunu’nun 125. maddesi (kasten çocuk yaralama) gereğince soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda doktor, suçlu bulunması halinde 56 bin grivna (14 bin TL) para cezasına çarptırılacak ya da işten 200 saatlik uzaklaştırma alacak.